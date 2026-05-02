E’ morto a 88 anni l’ex giudice del lavoro Beniamino Fargnoli. Lunedì l’ultimo saluto

E’ morto a 88 anni l’ex giudice del lavoro Beniamino Fargnoli, Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Per oltre 40 anni, fino al 2011, è stato in servizio in tribunale a Como, noto soprattutto per l’attività di giudice del lavoro. E’ stato anche uno scrittore, autore di numerosi testi, non solo legati all’attività professionale. Viveva con la famiglia a San Fermo della Battaglia e il sindaco Pierluigi Mascetti ha espresso il dolore della comunità. Lascia la moglie, cinque figli e i nipoti. L’ultimo saluto sarà lunedì 4 maggio alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Michele a Cavallasca.