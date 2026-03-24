Blevio, il sopralluogo della protezione civile. Ancora 50 sfollati dopo le alluvioni

Giornata di sopralluoghi della protezione civile, arrivata da Milano e da Roma, nel territorio di Blevio, per fare il punto sullo stato di attuazione delle opere dopo l’alluvione del settembre 2025.

Partito dal Comune, il gruppo della Protezione civile si è incamminato in mattinata prima verso la frazione di Sopravilla per poi dirigersi in cima al versante della montagna, dove a settembre è partito il fiume di detriti che ha ingrossato il torrente Girola per scendere a valle e travolgere le abitazioni. I segni del fango, a sei mesi dall’alluvione, restano ben visibili sulle case.

Sono ancora 50 gli sfollati tra le alluvioni del 2021 e quelle del 2025. Il rientro nelle abitazioni è previsto non prima della fine del 2026.

A fare il punto sugli interventi, il dirigente dell’Unità organizzativa Difesa del Suolo di Regione Lombardia, Roberto Cerretti, che oggi ha preso parte al sopralluogo. Sono 20 solo gli interventi finanziati dal Pnrr, che dovranno essere terminati entro il 2026.