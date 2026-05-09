Dosi di eroina, hashish e cocaina e un machete pronto all’uso. Tre arresti nei boschi dello spaccio

Blitz della polizia nei boschi dello spaccio nella zona di Turate, arrestati in flagranza di reato tre marocchini di 29, 30 e 38 anni, tutti irregolari e senza fissa dimora, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti e di porto abusivo d’armi.

I poliziotti della squadra mobile di Como, nelle operazioni di contrasto allo spaccio, si sono concentrati ieri pomeriggio sulla zona di Turate. Gli agenti hanno monitorato gli spostamenti dei tre sospetti pusher, accertando che ciascuno aveva una funzione ben stabilita: il 29enne gestiva le telefonate con i clienti e la preparazione delle dosi; il 30enne si occupava delle consegne in strada ed il 38enne faceva da sentinella. Per ogni evenienza, gli spacciatori avevano a portata di mano un machete pronto all’uso. Una volta raccolti gli elementi necessari i poliziotti sono intervenuti. I marocchini hanno provato a scappare, ma sono stati tutti bloccati e arrestati. Il 29enne è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 15 di eroina, 19 di hashish e 370 euro in contanti, oltre a materiale per la pesatura delle sostanze e telefoni. Il 38enne era già stato accusato di furti, rapine, minacce, mentre i due connazionali erano incensurati. Tutti sono stati portati in carcere al Bassone.