Visite ostetriche a domicilio, il servizio esteso ai distretti di Olgiate e Menaggio

Ostetriche a domicilio, si amplia il servizio offerto dall’Asst Lariana. Dopo i Distretti di Como, Cantù e Fino Mornasco, il servizio delle visite ostetriche a casa è stato avviato anche in quelli di Olgiate Comasco e Menaggio e nel corso dei prossimi mesi sarà esteso al territorio di Mariano Comense e di Ponte Lambro. Dal 1° maggio, inoltre, è offerta a tutte le neomamme, dimesse dal punto nascita dell’ospedale Sant’Anna, la consulenza telefonica da parte delle ostetriche dei consultori.

Il servizio di visita a domicilio da parte di un’ostetrica, gratuito e attivato dal personale durante il ricovero, è offerto alle donne sulla base di livelli di priorità diversi, rilevati attraverso una “scheda triage”, che stabilisce modalità e tempi di presa in carico da parte del consultorio familiare. Durante la visita, il personale effettua un primo bilancio di salute ostetrico, ossia una consulenza sanitaria alla mamma e al neonato e condivide consigli sull’accudimento. Il primo contatto permette, inoltre, di proporre un percorso di accompagnamento fino ai “primi 1000 giorni di vita del bambino”.

Da quando è partito il servizio, lo scorso 14 gennaio, al 27 aprile sono 229 le famiglie prese in carico e a cui è stato offerto un primo bilancio di salute, svolto a domicilio (131 casi) e in consultorio (98 casi).

Alla visita al domicilio e alla consulenza telefonica, si affiancano gli incontri “Noi con i nostri bambini”, per offrire ai genitori uno spazio di confronto e condivisione. Gli incontri nei consultori sono gratuiti, ad accesso libero e senza prenotazione e si svolgono in gruppo.

In occasione della Festa della Mamma, anche ATS Insubria richiama l’attenzione sull’importanza dei primi giorni dopo la nascita, una fase fondamentale per la salute e il benessere della donna, del neonato e dell’intero macrocosmo familiare.La Continuità Assistenziale Ostetrica rafforza il collegamento tra Punti Nascita, Consultori Familiari e servizi territoriali. ATS Insubria svolge una funzione di governance e coordinamento attraverso un apposito tavolo di lavoro attivato in collaborazione con le ASST e le strutture private accreditate.