Attese infinite ai passaggi a livello e limiti di sopportazione superati: la rabbia degli automobilisti

Passaggi a livello eterni di Como: nuova segnalazione oggi pomeriggio di un’attesa infinita. Numerosi cittadini hanno contattato la nostra redazione, lamentando un tempo di chiusura delle sbarre di tra viale Lecco e viale Cattaneo che andava oltre ogni soglia di sopportazione.

Automobilisti che hanno segnalato di aver atteso oltre un quarto d’ora, dietro al passaggio a livello chiuso, in centro città e nell’ora di punta.

Ancora una volta, la gestione dei treni in centro città ha scatenato la “tempesta perfetta”: sbarre chiuse, lunghissime attese e code che, all’ora di punta, bloccano letteralmente il traffico in città.

L’ennesima conferma della difficile convivenza (per usare un eufemismo) tra i tempi dei passaggi a livello e la viabilità del centro cittadino.