Riprendono gli incontri di “Vivere la Scienza”, un’iniziativa di Fondazione Volta in collaborazione con l’Università dell’Insubria e il Rotary Club Como. Il progetto nasce con l’obiettivo di riflettere su come la scienza entri nella società, nell’economia e nella vita quotidiana.

Prossimo appuntamento giovedì 26 febbraio nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como. Sarà ospite la presidente della Società Italiana di Fisica Angela Bracco, che aprirà il seminario con un approfondimento sulla figura di Enrico Fermi e sul Centro di Ricerca a lui intitolato. Nella seconda parte, la professoressa metterà in luce le implicazioni morali e i rischi dell’utilizzo degli armamenti nucleari, un tema dibattuto e su cui operano da tempo diverse organizzazioni internazionali.