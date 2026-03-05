Alessandro Volta, coniata la medaglia ufficiale delle celebrazioni

In occasione dei 199 anni dalla morte di Alessandro Volta, che ricorrono oggi 5 marzo, il Comitato Nazionale per le celebrazioni voltiane e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presentano il conio della medaglia ufficiale delle manifestazioni voltiane del 2027, anno del bicentenario.

Una medaglia in argento che riporta il volto di Alessandro Volta, mentre il rovescio raffigura le due statue situate all’esterno del mausoleo a Camnago Volta: la prima, in preghiera, rappresenta la fede; la seconda, piangente, la scienza. Le due figure sono affiancate dalla pila e da una fiamma che simboleggia il metano, a ricordare le scoperte dello scienziato. Intorno compaiono due rami di alloro, il volto dell’Italia turrita e la firma dell’artista Francesca Tagliaferri.

Un oggetto celebrativo che assume anche il valore dell’impegno per un 2027 ricco di iniziative e di progetti destinati a svilupparsi anche negli anni successivi.

“Ho fortemente voluto questo Comitato per celebrare un grande scienziato italiano proprio nel momento in cui le tecnologie di frontiera stanno cambiando il mondo – dichiara il Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti – La medaglia è un segno concreto che anticipa e accompagna un percorso: il 2027 sarà l’occasione per celebrare Volta e, insieme, rilanciare il valore della scienza come leva di sviluppo e identità nazionale”.

“Abbiamo voluto racchiudere in un oggetto simbolico i tratti essenziali di Volta: scienziato, credente e umanista, – sottolinea Luca Levrini, membro esecutivo del Comitato e curatore del progetto – con un messaggio attuale sul rapporto tra conoscenza, responsabilità e futuro”.

In occasione della presentazione del programma per le celebrazioni voltiane a Roma, la medaglia sarà consegnata ai rappresentanti delle istituzioni che hanno sostenuto il progetto, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il sottosegretario Alessio Butti e l’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso. La medaglia sarà poi consegnata anche ai discendenti di Alessandro Volta.