Assalto al bancomat a Fino Mornasco, banditi in fuga con 10mila euro. Indagini dei carabinieri

Ammonterebbe a circa 10mila euro il bottino dell’assalto al bancomat della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù – Bcc Cantù a Fino Mornasco. L’esplosione nella notte tra mercoledì e giovedì. I banditi hanno fatto esplodere lo sportello, probabilmente con del gas ma gli accertamenti sono in corso, per arrivare alla cassa. Da quanto è stato possibile ricostruire parte dei soldi è andata bruciata.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cantù procedono. Determinanti saranno le immagini delle telecamere della zona e le dichiarazioni di eventuali testimoni per individuare, ad esempio, il veicolo utilizzato per raggiungere l’istituto di credito e poi fuggire. Ma si lavora anche per capire se l’ultimo episodio sia da collegare al precedente di due settimane fa a Cermenate. Utilizzato lo stesso modus operandi e colpita la stessa banca.