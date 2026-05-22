A Storie d’Autore ospite Alice Rotelli: al centro il libro “Vaccinati contro le bufale”

Scienza e fake news, un tema che negli ultimi anni è più attuale – e preoccupante – che mai. È in questo scenario che si rivela fondamentale analizzare con occhi critici l’infinità di informazioni con cui si entra in contatto ogni giorno. Sono questi i temi al centro della prossima puntata di Storie d’Autore, il programma condotto da Giorgio Albonico in onda ogni sabato alle 19 su Etv. Ospite Alice Rotelli con il libro “Vaccinati contro le bufale”.

Informarsi sulla propria salute oggi sembra facile e veloce. Eppure basta una ricerca sul web per cadere in un labirinto di informazioni, anche mediche, non sempre verificate e di qualità. Su internet il rischio di confrontarsi con fake news e bufale sanitarie è sempre dietro l’angolo. E i danni di una cattiva informazione possono rivelarsi pericolosissimi. Affidarsi alla scienza, che fa sempre più passi in avanti, resta l’unico strumento per proteggersi e non cadere in errore.