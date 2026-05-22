Prima la chiamata al 112, poi insulti, sputi e calci ai poliziotti. Arrestata 17enne

Ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza 112 dicendo di aver bisogno dell’assistenza delle forze dell’ordine per recuperare i suoi oggetti personali all’abitazione del padre. All’arrivo in via Zezio degli agenti della volante della polizia di Stato di Como però, una 17enne ha cominciato ad insultare i poliziotti e li ha poi aggrediti con calci, spintoni e sputi.

Visto l’atteggiamento aggressivo della minorenne, gli agenti l’hanno sistemata sull’auto di servizio per portarla in questura. Durante il tragitto, ha iniziato a colpire il pannello divisorio dell’auto rompendolo e afferrando uno degli agenti per il collo mentre la macchina era in movimento. Anche negli uffici della vettura ha continuato ad essere aggressiva e minacciosa.

La 17enne è stata arrestata per minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per oltraggio e danneggiamento. E’ stata accompagnata al centro di prima accoglienza Beccaria a Milano. I due agenti aggrediti hanno avuto bisogno di cure e hanno una prognosi di 7 giorni per le escoriazioni e i graffi sul volto e sulle braccia.