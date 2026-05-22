Sport e cultura contro la povertà educativa

Un’alleanza tra filantropia e industria per rimettere i giovani al centro dell’agenda sociale comasca. È stato presentato oggi il nuovo bando “Tutti insieme per i giovani 2026”, un’iniziativa congiunta che vede schierati Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, Fondazione Cariplo e il gruppo Acinque. L’obiettivo è contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico attraverso due leve principali, lo sport dilettantistico e la partecipazione ad attività musicali e teatrali. Per farlo, sono stati messi a disposizione delle realtà non profit del territorio 428.000 euro, contributi che verranno assegnati fino ad esaurimento, a tutti i progetti meritevoli, che dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2026.

Per Sonia Bianchi e Simone Pelucchi, rispettivamente Vicepresidente e Consigliere della Fondazione Comasca, l’iniziativa punta a valorizzare le energie locali per trasformarle in impatti duraturi. Dello stesso avviso Matteo Barbera, presidente di Acinque, che ha ribadito come l’investimento su questi percorsi sia un contributo diretto al futuro del territorio. Anche Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia tra pubblico, privato e non profit, definendola un modello efficace per costruire inclusione attraverso la cultura e lo sport.

Le associazioni interessate possono presentare i propri progetti direttamente sul sito della Fondazione Comasca attraverso l’area riservata. Tutte le informazioni tecniche e i requisiti d’accesso sono consultabili nella sezione dedicata ai bandi sul portale dell’ente.