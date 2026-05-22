Tentata rapina nel Luganese, caccia a due malviventi

Tentata rapina nel Luganese, questa mattina poco dopo le 10. E’ accaduto a Lamone, in via Cantonale, ai danni di un’attività commerciale. In base a una prima ricostruzione, due uomini a volto coperto hanno tentato di introdursi in un negozio tramite la forza, ma non sono riusciti nel loro intento. I due si sono così dati alla fuga in sella a una motocicletta.

È stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca che ha visto coinvolti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, delle forze dell’ordine del territorio, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e della Polizia dei trasporti. Le ricerche sono tuttora in atto.