In dogana con 100 chili di hashish, fermato 44enne ucraino

Si è presentato al valico di confine tra Svizzera e Italia, a Ponte Tresa, con 100 chilogrammi di hashish. Un 44enne cittadino ucraino è stato arrestato mentre stava lasciando il Canton Ticino.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire, come detto, circa 100 chilogrammi di hashish, e denaro contante. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.