La maglia rosa Vingegaard conquista la tappa ticinese del Giro d’Italia

La maglia rosa del Giro d’Italia Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’Italia 109, quella disegnata tutta in Canton Ticino. La frazione era la Bellinzona-Carì di 113 chilometri. Alle spalle di Vingegaard, Felix Gall (Decathlon-Cma Cgm Team) e Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Il danese ha conquistato il suo quarto successo personale, il primo in maglia rosa, attaccando a 6.6 km dall’arrivo di Carì e staccando di oltre un minuto i suoi rivali principali. L’azione è arrivata al termine del forcing di Davide Piganzoli, che ha selezionato sensibilmente il gruppo della maglia tosa. Tra i primi a perdere contatto Giulio Pellizzari e Afonso Eulalio. Il portoghese, in Maglia Bianca, ha chiuso a 3’04” da Vingegaard ed è sceso dal podio della classifica generale.

“Oggi io e i miei compagni di squadra volevamo vincere una tappa con la maglia rosa – ha spiegato Vingegaard al traguardo – E’ stata una frazione dura, e loro sono stati eccezionali, tirando fino dall’inizio. Conosco questa zona molto bene, ed è stato bello ricevere il supporto dei tifosi che mi hanno incitato a bordo strada. Ho quattro vittorie di tappa, non so se riuscirò ad arrivare alle sei di Tadej Pogacar del 2024. Non ci penso, in questo momento voglio vivere alla giornata”.

La “Corsa rosa” riparte dalla Lombardia. Domani è in programma la frazione che porterà i corridori da Cassano d’Adda ad Andalo, in Trentino, dopo 202 chilometri, con passaggio lungo il Lago d’Iseo e sui passi Tre Termini e Cocca di Lodrino.

