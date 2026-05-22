“I concerti di Maggio”, domenica ultimo appuntamento a Breccia con il St Asaph Cathedral Choir

Si concluderà con un appuntamento di prestigio internazionale la rassegna “I concerti di Maggio” che domenica 24 maggio alle ore 21 porterà nella Chiesa Parrocchiale di Breccia una delle più autorevoli realtà della tradizione corale britannica: il St Asaph Cathedral Choir.

“Per la serata conclusiva della rassegna, organizzata dalla Associazione Musicale Amici dell’organo, Breccia accoglierà dunque una formazione di altissimo profilo artistico e spirituale, custode di una tradizione secolare che rappresenta una delle espressioni più affascinanti e raffinate della musica sacra europea”. Si legge nel comunicato diffuso in queste ore.

Il concerto sarà diretto da J. Paul Booth, direttore, organista e compositore britannico, oggi figura di riferimento nel panorama musicale liturgico del Regno Unito. Attualmente direttore musicale della Cattedrale di St. Asaph, nel Galles, Booth guida il coro formato da 24 giovani coristi e 12 cantanti adulti professionisti. Recentemente ha arrangiato e diretto la musica per il Royal Maundy Service celebrato nella Cattedrale alla presenza di Re Carlo III e della Regina Camilla.

L’organo sarà affidato a un interprete di grande esperienza internazionale Ian Higginson, chiamato a valorizzare le grandi pagine solistiche del programma e a dialogare con il coro in un percorso musicale di straordinaria ampiezza espressiva.

Il coro della Cattedrale di St. Asaph vanta una storia lunga documentata fin dalla metà del XIV secolo. Ancora oggi costituisce uno dei punti di riferimento della tradizione corale delle cattedrali britanniche, mantenendo viva un’eredità musicale e liturgica di eccezionale valore culturale.

I 24 coristi, di età compresa tra i 7 e i 16 anni, sono affiancati da cantanti adulti professionisti nelle parti inferiori, secondo l’antica tradizione dei Lay Clerks e Vicars Choral, interpreti delle linee di controtenore, tenore e basso. Il repertorio del coro attraversa oltre mille anni di musica, dal canto gregoriano del X secolo fino alla produzione contemporanea del XXI secolo.

L’eccellenza della formazione musicale e spirituale offerta ai giovani coristi rappresenta uno degli aspetti più significativi e ammirati della tradizione corale britannica, rendendo questa esperienza artistica unica nel panorama internazionale.

Per la serata conclusiva dei “Concerti di Maggio”, il pubblico sarà accompagnato in un intenso percorso musicale attraverso alcune delle pagine più alte della musica sacra corale europea e inglese.

Non mancheranno i momenti organistici, con la brillante Toccata giocosa di William Mathias e la maestosa Crown Imperial di William Walton.

Con questa serata si chiude dunque l’edizione 2026 dei “Concerti di Maggio”, una rassegna che negli anni ha saputo consolidarsi come appuntamento culturale di riferimento, capace di coniugare qualità artistica, ricerca musicale e apertura verso le grandi tradizioni europee.

Ingresso libero e gratuito. Per ulteriori informazioni: Associazione Musicale Amici dell’Organo – Como-Breccia – info@amicidellorganocomobreccia.it