“Impianti aperti”, sabato 23 maggio la visita alla caverna di Como. Iscrizioni aperte

Si apre alla caverna di Como, la centrale di potabilizzazione dell’acqua della città, la stagione 2026 di “Impianti Aperti”, il ciclo di visite gratuite agli impianti del Gruppo Acinque che lo scorso anno ha coinvolto circa 700 persone nell’arco di sei appuntamenti tra le province di Como, Monza e Varese. Sabato 23 maggio, dalle 9.30 per tutta la giornata, i cittadini potranno visitare la centrale di via Castel Baradello, gestita da oltre vent’anni da Lereti.

L’impianto del Baradello

Da più di due decenni i comaschi bevono acqua del proprio lago, pescata a 45 metri di profondità in località Villa Geno; proprio nelle scorse settimane sono state sostituite le pompe di captazione ai fini di migliore efficienza. L’impianto – costruito all’interno di un ex rifugio antiaereo nel cuore del Baradello – è un esempio pioneristico di patrimonio industriale all’avanguardia a livello tecnologico e ambientale.

La centrale, infatti, attraverso rigidi processi di disinfezione e filtraggio può arrivare a rendere potabile fino a 12 milioni di metri cubi di acqua all’anno, ovvero circa 600 litri di acqua al secondo.

Per partecipare alla visita occorre prenotarsi, tramite la piattaforma Eventbrite.it a questo link.

Impianti aperti, il calendario

“La scelta di Acinque di aprire annualmente una selezione dei nostri impianti ha un duplice scopo – sottolinea Matteo Barbera, presidente del Gruppo Acinque – Da una parte sensibilizzare la cittadinanza sui temi energetici e sul valore delle risorse naturali per promuoverne un uso consapevole e, dall’altra, far conoscere il patrimonio tecnologico e professionale del gruppo che quotidianamente crea indotto per i nostri territori”.

Il calendario delle visite di quest’anno (le prenotazioni di ogni appuntamento si apriranno qualche settimana prima dell’evento):