Zona Como Borghi, 45enne con hashish, pugnale e attrezzi da scasso. Denunciato

La polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato un 45enne di Fino Mornasco per porto abusivo d’armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Intorno alle 9.00 una Volante, ha fermato per un controllo un 45enne italiano nelle vicinanze della stazione ferroviaria “Como Borghi”.

L’uomo sin da subito si è mostrato agitato, tanto da indurre gli agenti ad un’ispezione più approfondita, che ha consentito di trovare hashish e, all’interno di una busta che cercava di nascondere, un pugnale in metallo, diversi attrezzi e chiavi alterate.

Una volta identificato è risultato già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la pubblica sicurezza, è stato quindi denunciato.