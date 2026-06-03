Sabato e domenica il Rally Valle Intelvi, gli orari di chiusura delle strade

Il prossimo fine settimana va in scena il Rally della Valle Intelvi. L’evento comporterà una serie di limitazioni che riguardano la chiusura delle strade. L’evento è organizzato da Aci Como, in collaborazione con Valle Intelvi Corse ed Asd Rally dei Laghi.

La gara del 6 e 7 giugno sarà valevole, oltre che per la Coppa Rally Zona 3, anche per il Trofeo delle Province Lombarde e per i monomarca di casa Pirelli (Trofeo Accademia), Michelin (Mti) e per i memorial dedicati ai coniugi Enrico e Graziella Manzoni – storici organizzatori di questa corsa – nonché a Nando Prada. Il trofeo dedicato ad Enrico sarà assegnato al primo assoluto, quello relativo alla moglie Graziella all’equipaggio che saprà infliggere il maggior distacco al secondo di classe nella Ps1 Lanzo; la coppa dedicata a Prada verrà consegnata a chi avrà staccato maggiormente il secondo di classe sulla Ps7 Alpe Grande.

Chiusura strade sabato 6 giugno



SHAKEDOWN “Monte Crocione” dalle 8.30 alle 13

Dal civico N. 70 di via Fratelli Terragni in territorio di Castiglione d’Intelvi salendo poi per via

Case Sparse in località Alpe Grande (ponte prima del parcheggio) bivio per Orimento in zona

di San Fedele Intelvi per un totale di km 2,2



P.S. 1-4 “Lanzo ” dalle ore 15.45 alle 18.45 e dalle 20.10 alle 23.10

S.P.13 dal bivio per Ramponio (che resta libero) in direzione Lanzo Intelvi sempre su S.P.13,

rotonda in Lanzo Intelvi su S.P.13 sino ad incrocio con via Tiboni (il bivio resta libero) per un

totale di km. 3,3



P.S. 2–5 “Laino-Tellero” dalle ore 16.15 alle 19.15 e dalle 20.40 alle 23.40

Da Laino bivio via Matteotti/via S. Rocco/via Cesare Bonardi fino a Ponna Superiore e poi via

ai Monti in direzione di Pigra sino all’inizio dello sterrato in Comune di Ponna per un totale di

Km. 10,3. La S.P.14 da Claino con Osteno a San Fedele Intelvi resta libera.



P.S. 3–6 “Pigra-Blessagno” dalle ore 16.50 alle 20 e dalle 21.20 alle 00.20

Da bivio per via Campo Sportivo (che resta libero) in Comune di Pigra scendendo per via

Militare e poi per S.P.13 sino al Comune di Blessagno percorrendo via XX Settembre e poi via

San Fedele fino alla Frazione di Lura incrocio via Selva (che resta libero) per un totale di Km.

5,5

Chiusura strade domenica 7 giugno

P.S. 7-9 “Alpe Grande” dalle ore 8.20 alle 11.30 e dalle 12.50 alle 15.50

Da via Monte Generoso (ultimi 400 metri prima di via Case Sparse-Zona Meriggio), poi via

Case Sparse in località Alpe Grande (ponte dopo Parcheggio) bivio per Orimento in territorio di

San Fedele Intelvi scendendo per via Fratelli Terragni ed S.P.15 (via San Rocco) sino all’incrocio

con S.P.15D per Veglio in Comune di Castiglione d’Intelvi per un totale di km 6,3



P.S. 8 – 10 “Argegno-Schignano-Cerano” dalle ore 9 alle 12 e dalle 13.20 alle 16.20

S.P.15 da incrocio con località Castello di via Schignano in Comune di Argegno salendo verso

Schignano fino a via Roma nel Comune di Schignano e poi verso Cerano fino al civico 77 di via

Roma nel Comune di Cerano per un totale di Km. 7,8