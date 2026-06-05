Baby gang, si abbassa l’età dei minori coinvolti. Il comandante dell’Arma: “Indagini e prevenzione”

L’ultimo arresto di un minorenne risale solo a pochi giorni fa, quando i carabinieri hanno individuato la baby gang responsabile di una tentata rapina con il ferimento di un 18enne a Cantù. E i reati legati alla delinquenza giovanile, in aumento non solo a Como, sono tra le priorità affrontate dai carabinieri, come spiega il colonnello Francesco Falcone, comandante provinciale dei carabinieri di Como.

Controlli potenziati in particolare nelle aree a maggiore rischio, mentre preoccupa anche l’abbassamento dell’età dei minori coinvolti in episodi violenti.

Prevenzione e repressione danno risultati importanti anche nel contrasto alle truffe agli anziani

Dal comandante dei carabinieri anche un appello ai cittadini alla collaborazione con le forze dell’ordine. “Chiamate il 112, non denunciate sui social”. le parole ripetute dal comandante Falcone.