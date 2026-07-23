Como: Da Cunha, rinnova fino al 2031. Dalla B alla Champions, il capitano sempre protagonista

Dal ritorno alla Serie A alla Champions League c’è un filo che unisce le pagine più belle della storia recente del Como. Quel filo si chiama Lucas Da Cunha e adesso continuerà a essere biancoblu almeno fino al 2031. Arrivato a gennaio 2023 il capitano ha visto cambiar tutto: categoria, compagni, ambizioni. Una cosa, però, è rimasta sempre uguale: lui, al centro del progetto. La promozione in Serie A, la fascia da capitano e, dulcis in fundo, la storica qualificazione in Champions League.

Merito anche di Cesc Fabregas, che gli ha cambiato ruolo e, forse, anche carriera. Da esterno è diventato un centrocampista totale, uno di quelli che fanno sembrare semplici le cose complicate. Tanto che il tecnico spagnolo aveva sentenziato: “Giocherei con undici Da Cunha”. La frase spiega perfettamente la considerazione dell’allenatore nei confronti del francese.

“A Como ho trovato una famiglia prima ancora di una squadra”, ha raccontato subito dopo la firma del rinnovo. E a lui spetta anche il compito di far capire ai nuovi compagni come è stata possibile la scalata che lo ha portato dalla B alla vetta d’Europa. L’unico biancoblù a potersi fregiare di questo traguardo. La sua casa rimarrà Como ancora per un lustro, l’accento d’Oltralpe però lo sentirà domani per il test match al Sinigaglia con il Paris FC.