Lake Sound Park: gran finale con Alfa, Mannarino, Charlie Puth e Luca Carboni a Villa Erba

Dopo un’edizione straordinaria che ha trasformato Cernobbio in uno dei luoghi più affascinanti dell’estate musicale, il Lake Sound Park si prepara al suo ultimo weekend. Nel tramonto di Villa Erba la musica incontra il fascino del paesaggio in un appuntamento diventato ormai irrinunciabile per tanti lariani.

Per il gran finale sono in programma quattro serate per cantare ed emozionarsi insieme con grandi artisti. Si parte questa sera con Alfa, l’artista rivelazione degli ultimi anni, pronto a portare sul palco tutta l’energia e la freschezza pop che lo ha reso uno dei protagonisti della nuova scena italiana.

Domani sarà la volta di Mannarino, uno degli appuntamenti più attesi del festival. Il suo live è un viaggio tra poesia, ritmo e contaminazioni musicali.

Sabato 25 luglio arriverà il momento internazionale dell’estate con Charlie Puth. Il cantautore e producer statunitense approderà a Cernobbio per la sua unica data sul Lago di Como che promette di far ballare il pubblico con il sound di una delle popstar più amate del panorama mondiale.

A chiudere questa grande festa musicale, domenica 26 luglio, sarà Luca Carboni. Un finale affidato a uno degli artisti più amati della musica italiana, con un concerto che attraverserà oltre quarant’anni di carriera: dai grandi classici come “Mare Mare” e “Ci vuole un fisico bestiale” fino ai brani più recenti, per un viaggio tra ricordi e i ritornelli indelebili nel tempo.

Il conto alla rovescia è iniziato, e la squadra di artisti è pronta per cambiare ogni sera la colonna sonora.