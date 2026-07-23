Rapinese: “La Corridoni a settembre sarà chiusa. Ci sono cinque alternative, si trovino le aule”

“A settembre la scuola Corridoni sarà chiusa”. Il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha ribadito che il plesso di via Sinigaglia non riaprirà nel nuovo anno scolastico intervenendo ieri sera in consiglio comunale. “Famiglie, siete avvisate, ci sono altri cinque plessi a disposizione, non rischiate di rimanere a piedi”.

Il sindaco ha risposto a una comunicazione preliminare di Paola Ceriello consigliere comunale di Forza Italia. “Sono contraria da sempre alla decisione di chiudere la Corridoni e chiedo all’amministrazione di chiarire senza ulteriori rinvii quando avverrà la chiusura e come verranno ricollocati gli oltre 200 bambini, suddivisi in 11 classi regolarmente iscritti anche per il prossimo anno scolastico. E’ impensabile che, a fine luglio, le famiglie non sappiano ancora dove saranno i propri figli a settembre. Chiedo un cronoprogramma preciso e alternative concrete, non soltanto ipotizzate”.

Il sindaco ha ricordato la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso delle famiglie e confermato che la Corridoni non riaprirà a settembre.