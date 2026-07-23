Venti chili di hashish nel vano della gomma di scorta, 58enne arrestato dai finanzieri

Guidava lentamente e in modo sospetto l’auto e alla vista di una pattuglia della guardia di finanza, sperando di non farsi notare ha provato a cambiare direzione di marcia. Immediato l’intervento dei militari delle fiamme gialle, che hanno fermato il conducente e hanno poi scoperto che trasportava oltre 20 chilogrammi di hashish. Arrestato il sospetto trafficante, un italiano di 58 anni residente in Svizzera.

La vettura è stata fermata nella zona di Montano Lucino da una pattuglia del gruppo di Ponte Chiasso della guardia di finanza. Nel momento di mostrare i documenti, il conducente si è innervosito senza alcun apparente motivo. Gli è stato chiesto di aprire il bagagliaio dove erano contenuti comuni sacchetti della spesa. L’odore acre proveniente dall’abitacolo ha indotto i finanzieri ad approfondire il controllo e nel vano per la ruota di scorta sono stati trovati altri sacchetti con all’interno pacchetti termosaldati contenenti 200 panetti di hashish per un peso totale di oltre 20 chilogrammi. La droga e l’auto sono state sequestrate e il 58enne è stato arrestato per traffico di stupefacenti e portato in carcere al Bassone.