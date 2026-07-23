Morto in moto a Montano Lucino, l’automobilista patteggia un anno

Ha patteggiato un anno di reclusione il 79enne che nel marzo dello scorso anno a Montano Lucino era alla guida dell’auto che ha causato l’incidente costato la vita a Thomas Imperial, 37 anni. Patente sospesa per 16 mesi. La vittima, un fisioterapista sposato e con tre figli piccoli, viaggiava in moto ed è stato investito dall’auto del 79enne. La famiglia, assistita da Giesse Risarcimento Danni, ha seguito l’iter giudiziario che si è concluso con il patteggiamento. La moglie di Imperial chiede “interventi per rendere la strada più sicura e la possibilità di posizionare una targa in memoria di Thomas”.