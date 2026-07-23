Trofeo Villa d’Este, verso l’edizione 2026. A novembre l’evento con nuovo direttore di gara

Torna a Como il Trofeo Villa d’Este Aci Como, uno degli appuntamenti più importanti del rally italiano, organizzato dall’Automobile Club Como. L’edizione numero 45 è in programma sabato 7 e domenica 8 novembre e chiuderà la stagione del Campionato Italiano Rally Challenger 2026 e della Coppa Rally di Zona 3, con valore anche per il Lombardia Rally Cup. Un banco di prova decisivo dunque per chi punta agli ultimi punti in classifica, in vista anche della finale nazionale della Coppa Italia Rally.

L’organizzazione lavora già da tempo a un’edizione rinnovata, costruita dopo il confronto con piloti, navigatori e addetti ai lavori. Tra le novità principali il ritorno di Roberto Ledda, per 23 edizioni direttore di gara tra il 1996 e il 2018 e da anni punto di riferimento per l’evento comasco, che affiancherà l’organizzazione sul fronte logistico. Cambia anche la direzione gara, che passa a Simone Zerbinati, già attivo in diverse competizioni automobilistiche nazionali.

Sul tracciato, invece, il 2026 non sarà una semplice riproposizione di quello scorso, perché alcune prove speciali cambiano senso di marcia, per offrire riferimenti diversi anche agli equipaggi che conoscono bene le strade lariane. Il programma prevede in totale 8 prove speciali, per quasi 95 chilometri cronometrati, divisi in 4 tratti al sabato e altrettanti alla domenica, con 2 prove speciali in notturna nella prima giornata, tra cui una prova spettacolo pensata per il pubblico. Il Trofeo Villa d’Este si conferma dunque un passaggio chiave per la stagione rallistica italiana.