Sciopero ferroviario nazionale del 23-24 luglio. Garantite le fasce di garanzia del mattino e della sera

Scatta questa sera alle 21 lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati di base Cub Trasporti e Sgb per protestare contro il nuovo contratto collettivo del comparto. La protesta dura 24 ore e coinvolge il personale del gruppo Fs, di Trenitalia, Italo e Trenord, sul fronte del trasporto passeggeri e su quello merci. Le conseguenze si fanno sentire anche in Lombardia, dove sono possibili ritardi e cancellazioni sui collegamenti regionali che interessano Como e il resto della provincia.

Questa sera i disagi dovrebbero essere limitati: viaggiano regolarmente i treni con partenza entro le 21 e arrivo a destinazione entro le 22. Il quadro cambia domani, quando lo sciopero prosegue per tutta la giornata. Due le fasce orarie garantite, la mattina dalle 6 alle 9 e la sera dalle 18 alle 21, con la circolazione che dovrebbe seguire l’orario abituale. Fuori da questi orari il rischio di ritardi e treni soppressi resta concreto.

A Milano, invece, il trasporto pubblico locale non subisce conseguenze: metro, bus e tram Atm dovrebbero circolare regolarmente, dato che lo sciopero riguarda soltanto il settore ferroviario.

Chi decide di rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso del biglietto, oppure spostare la partenza a un altro giorno, se ci sono posti disponibili. Sul sito e sull’app di Trenord è consultabile l’elenco dei treni garantiti, così da organizzare gli spostamenti con qualche certezza in più.