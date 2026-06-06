Asf Autolinee, orario estivo dal 9 giugno al 13 settembre. Potenziato il servizio Flex a chiamata

Novità per chi si sposta con i bus a Como e provincia: da martedì 9 giugno entra in vigore l’orario estivo e sarà valido fino al prossimo 13 settembre. Inoltre, verrà potenziato il servizio Flex a chiamata. Lo annuncia Asf Autolinee. Dal 3 al 30 agosto sarà attivo un orario estivo ridotto, consultabile per tutti i dettagli sul sito di Asf.

Asf, da martedì l’orario estivo e rafforzate le corse

Dopo il riscontro positivo dello scorso anno, anche per il 2026 per la rete extraurbana sono stati confermati tutti i rinforzi introdotti nella passata stagione per entrambe le sponde del lago, sia sulla C110 – che da Como porta ad Argegno e Menaggio – sia sulla C130, che dal capoluogo lariano conduce fino a Bellagio passando per Nesso. L’obiettivo è decongestionare i bus che si muovono in due tratte spesso prese d’assalto non soltanto dai residenti, ma anche da turisti e visitatori. Confermata, in particolare, la linea circolare sulla tratta “Bellagio-Nesso”, attiva da venerdì a domenica dalle 16 alle 22. E per la prima volta in via sperimentale, grazie alla collaborazione con i comuni di Faggeto, Torno e Blevio, verranno introdotte anche delle corse aggiuntive di rinforzo sulla C131 sulla tratta Palanzo-Como, in entrambe le direzioni.

Torna il “Corridoio Green”, un servizio gratuito “hop on – hop off” formato dall’intersezione del servizio della C110 e della C125, che da Como porta ad Argegno via lago. Quindi, “sali e scendi gratuitamente” nelle fermate preferite lungo la tratta indicata per ciascuna linea. Nel dettaglio, il servizio gratuito sarà effettuato sulla C110 nella tratta Argegno-Menaggio tutti i giorni. Tutti i venerdì, sabato e domenica, invece, l’offerta si amplia con la C125 nella tratta Cernobbio-Argegno. Il servizio è gratuito dalle 19 a fine servizio.

Dal 14 giugno al 13 settembre confermate anche le corse festive gratuite sulla linea C128 Cernobbio-Rovenna. Confermati anche gli orari sulle linee del Triangolo Lariano, con il potenziamento dei collegamenti Asso-Bellagio sulla C136. Tutte le corse delle tre linee garantiscono la corrispondenza con il treno ad Asso.

Occhi puntati anche sul servizio Flex Urbano di Como, che anche quest’estate, il venerdì e il sabato, sarà esteso fino alle 2 di notte. Torna infine il servizio Flex Valli e Flex Alto Lago a chiamata, attivo tutti i giorni, festivi esclusi.

L’ad Bertazzoli: “Asf contribuisce al benessere della comunità”

“La stagione estiva è sempre un momento di verifica della bontà del lavoro svolto. La consapevolezza delle sfide che ci attendono, dalla gestione dei flussi turistici alla necessità di garantire un servizio sempre più efficiente, flessibile e all’altezza delle aspettative dei cittadini e dei visitatori, è il punto di riferimento che da sempre portiamo avanti”, spiega Massimo Bertazzoli, amministratore delegato dell’azienda.

“Asf – aggiunge Bertazzoli – è profondamente radicata nel nostro territorio e si impegna a contribuire attivamente al benessere della comunità“.