Tavolini irregolari, droga e alcol ai minori. Notte di controlli della polizia locale a Como

Ubriachi alla guida, occupazione abusiva degli spazi pubblici, vendita di alcolici ai minorenni, consumo di droga. Multe e segnalazioni la notte scorsa a Como. Dieci equipaggi della polizia locale sono stati impegnati per la terza volta nel mese di luglio in un servizio straordinario di controllo del capoluogo lariano, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne.

In piazza Volta, accertate due occupazioni di suolo pubblico irregolari. Gli agenti hanno inoltre sequestrato la merce a un venditore abusivo ed emesso un ordine di allontanamento. Contestate sei violazioni al Codice della Strada. Multato un giovane sorpreso a urinare sulla facciata di un edificio. Nell’area di Sant’Eusebio identificate nove persone, una segnalata perché trovata in possesso di droga.

Tra via Plinio e piazza Gobetti, identificato un immigrato che, visibilmente ubriaco, infastidiva i presenti. L’unità cinofila ha individuato un ulteriore giovane in possesso di droga per uso personale. Controlli per la sicurezza stradale in piazza Matteotti. Dodici le multe per le violazioni al Codice della Strada. Ritirati un veicolo per mancanza della copertura assicurativa, una carta di circolazione e due patenti. Un automobilista è stato trovato alla guida ubriaco.

Controlli anche ad Albate, in piazza Tricolore, dove è stato scoperto un altro automobilista con il tasso alcolico superiore al limite. Contestate altre sei violazioni al Codice della Strada, tra cui sorpassi vietati e la guida da parte di cittadini stranieri senza il documento internazionale necessario.

Accertamenti in un bar di via Canturina. Gli agenti, anche in borghese, avrebbero accertato la vendita di bevande alcoliche a minorenni, compreso un ragazzino di età inferiore ai 16 anni. Accertate anche violazioni amministrative. Uno dei clienti è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e sarà segnalato alla prefettura. Un altro, che ha ostacolato i controlli è stato denunciato. Il verbale delle attività sarà trasmesso agli uffici competenti per eventuali ulteriori provvedimenti.