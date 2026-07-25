Tragico incidente a Bellagio: motociclista di 66 anni perde la vita

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Bellagio, in via Carcano.

Un motociclista di 66 anni ha perso la vita. Ancora da ricostruire la dinamica del tragico schianto, al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri.

La vittima, originaria di Bellagio, era residente a Oliveto Lario. Traffico bloccato dopo l’incidente per i soccorsi e i rilievi.