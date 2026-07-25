Tragedia a Bellagio: motociclista 66enne perde la vita in via Carcano

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Bellagio, in via Carcano. Un motociclista di 66 anni ha perso la vita. Ancora da ricostruire la dinamica del tragico schianto, al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Il motociclista, Maurizio Moizzi, da poco tempo in pensione, era originario di Bellagio ma da qualche tempo si era trasferito a Oliveto Lario. A Bellagio la famiglia è conosciuta e stimata e la notizia ha suscitato cordoglio e commozione.