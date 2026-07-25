Cadorago ricorda Valentina Di Mauro, uccisa a 33 anni dal compagno

A Cadorago questa mattina si è svolta una cerimonia in memoria di Valentina Di Mauro, la 33enne uccisa a coltellate il 25 luglio 2022 dal compagno della donna, Marco Campanaro.

In paese è stata sistemata una targa per ricordare la 33enne nei giardini del municipio, dove è stata posizionata anche una panchina rossa e una scultura dedicata alle donne per sensibilizzare e ricordare le vittime di femminicidio. Anche quest’anno il Comune, alla presenza anche di familiari, amici e cittadini ha organizzato un momento di ricordo. Un’occasione anche di sensibilizzazione e di attenzione contro la violenza sulle donne.