Il pilota di F1 Franco Colapinto derubato sul Lago di Como

Disavventura sul Lago di Como per il pilota di Formula 1 Franco Colapinto, portacolori del Team Alpine.

Sulla sua pagina Instagram l’argentino ha scritto di essere stato derubato delle valigie mentre si trovava in vacanza sul Lario.

“Ero al Lago, sono sparite dalla macchina valigie, vestiti e kit del mate” ha scritto Colapinto.

“Spero che tutto questo materiale venga apprezzato da chi lo ha portato via” ha aggiunto ironicamente.

Una delle immagini pubblicate da Franco Colapinto, in vacanza sul Lago di Como (foto da Instagram)