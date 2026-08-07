Incendio del Monte Moregallo, elicottero in azione nelle zone più difficili

Vanno avanti senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio sul Monte Moregallo, nel Lecchese. Per contenere l’avanzata delle fiamme nelle aree più difficili da avvicinare, viene utilizzato un elicottero pesante Ericsson S-64 adatto a queste situazioni con continui sganci d’acqua. Si procede con l’obiettivo di contenere e il rogo per arrivare allo spegnimento definitivo. Nello specchio d’acqua davanti alla montagna le squadre nautiche dei vigili del fuoco bloccano tutte le imbarcazioni, per garantire la massima sicurezza nelle fasi di pescaggio e approvvigionamento idrico. Rimane sempre chiusa per ragioni di sicurezza la strada che porta da Lecco a Bellagio.