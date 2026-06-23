Incidente a Lasnigo, accertamenti sulla dinamica. Il 40enne coinvolto è morto in ospedale

E’ morto all’ospedale di Erba, dove era stato trasportato in condizioni critiche il 40enne coinvolto domenica sera nell’incidente tra due moto a Lasnigo, sulla provinciale. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Como, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Resta ricoverato in terapia intensiva il 20enne che viaggiava sull’altro mezzo coinvolto nello scontro.

Il 40enne, David Augusto Palacios Bravo, originario dell’Ecuador e residente a Como, era in sella a una Vespa che si è scontrata con una Kawasaki di grossa cilindrata sulla quale viaggiava il 20enne. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, al vaglio dei carabinieri di Asso.

Gravissime le conseguenze per entrambi i motociclisti coinvolti. Il 40enne è stato trasportato all’ospedale di Erba in condizioni critiche ed è purtroppo morto dopo il ricovero. Il sostituto procuratore Simone Pizzotti, che coordina l’indagine sull’incidente, dovrà decidere sull’autopsia prima del nullaosta per la restituzione del corpo ai familiari.

Il 20enne che viaggiava in sella all’altra moto, bergamasco, è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza.