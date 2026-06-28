Movida violenta a Como, due aggressioni a poche ore di distanza in centro

Notte di violenza nel centro di Como. Due aggressioni a poche ore di distanza hanno tenuto impegnati soccorsi e forze dell’ordine fino all’alba. Il primo allarme è scattato all’1:10 sul lungolago Mafalda di Savoia, dove una rissa ha coinvolto più persone. Nello scontro è rimasto ferito un ragazzo di 25 anni, portato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna.

Poco dopo le 3 un secondo intervento, questa volta in piazza Volta, nel cuore della città. Qui un’aggressione ha coinvolto due giovani, di 20 e 25 anni. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Como. Uno dei due, il più grave, ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasporto allo stesso ospedale.

Ancora una notte di movida violenta, dunque, per il centro di Como. Tensioni che si ripetono ormai da diverse stagioni nelle notti più affollate, quando il capoluogo richiama persone da tutta la provincia e dal vicino confine svizzero.