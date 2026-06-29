Emozioni ad Anzano, Carroccia in concerto con le canzoni di Mogol e Battisti

Gianmarco Carroccia torna ad Anzano del Parco. Dopo il grande successo del concerto evento del settembre scorso al Mulino, il cantautore ritorna nel paese brianzolo con la sua band al completo per una serata indimenticabile sulle note dei grandi successi di Mogol e Lucio Battisti. Un evento organizzato nell’ambito della Festa Paesana 2026 da Proloco e amministrazione comunale. Appuntamento fissato per domenica prossima, 5 luglio, al centro sportivo, alle 21.15. La prevendita dei biglietti è già attiva, al costo di 15 euro.

Anzano del Parco è legata a doppio filo a Lucio Battisti e ai suoi successi, visto che negli anni ’70 lo studio Mulino, che si trova in paese, fu utilizzato dall’artista scomparso nel 1998 e da Mogol per scrivere una lunga serie di successi. Lungo la strada che porta all’edificio recentemente sono stati messi alcuni cartelli che ricordano una grande stagione della musica italiana. Ad Anzano del Parco nacque, ad esempio “Il mio canto libero”.

Nello scorso mese di settembre il cancello del Mulino è stato riaperto per uno spettacolo unico, con ospiti proprio Gianmarco Carroccia e Mogol a cui, nell’occasione, è stata conferita la cittadinanza onoraria di Anzano del Parco. Un evento presentato da Dolores Longhi, che è stato al centro di uno speciale nel programma di Etv “Angoli” (QUI il link per rivivere quella giornata).

Carroccia propone lo spettacolo “Emozioni-Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol”: accompagnato da sei musicisti, ripercorrerà tutte le tappe del sodalizio più importante e prolifico della canzone italiana.

Mogol ad Anzano del Parco presentato da Dolores Longhi di Etv



