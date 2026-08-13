Incendio sul Monte Goi: evacuate cinque persone a titolo precauzionale

Cinque persone residenti in via Romualdo Caprani a Como sono state costrette a lasciare la loro casa a titolo precauzionale. L’incendio sul Monte Goi le fiamme si sono allargate (QUI l’articolo) e, con questa evoluzione dello scenario, è stata fatta una scelta prudenziale.

Prosegue l’attività di contrasto al vasto incendio. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco del territorio comasco, con il supporto di ulteriori risorse giunte in rinforzo da altri comandi della regione.

Sono state predisposte in rinforzo ulteriori squadre di pompieri che sono in arrivo sul Lario. Attivato inoltre il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) al fine di monitorare lo scenario. Domani giungeranno il Canadair e due elicotteri.

Per tutta la notte sarà attivo un presidio operativo di controllo e monitoraggio nella zona di Muggiò (piazza d’Armi), anche per il supporto logistico.

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