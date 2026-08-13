Incendio sul Monte Goi, le immagini della lotta contro le fiamme

Nella giornata di venerdì saranno operativi il Canadair e due elicotteri. Ma la notte vede in prima linea i vigili del fuoco, i volontari antincendio, la protezione civile e le forze dell’ordine. Un lavoro di squadra per una operazione molto difficile, la lotta contro le fiamme sul Monte Goi. Da altre province della Lombardia sono in arrivo i rinforzi.

Nelle immagini, l’impegno di chi è in prima linea per cercare di bloccare il rogo alle porte della città.

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