Nella giornata di venerdì saranno operativi il Canadair e due elicotteri. Ma la notte vede in prima linea i vigili del fuoco, i volontari antincendio, la protezione civile e le forze dell’ordine. Un lavoro di squadra per una operazione molto difficile, la lotta contro le fiamme sul Monte Goi. Da altre province della Lombardia sono in arrivo i rinforzi.
Nelle immagini, l’impegno di chi è in prima linea per cercare di bloccare il rogo alle porte della città.
Incendio sul Monte Goi, le immagini della lotta contro le fiamme
Nella giornata di venerdì saranno operativi il Canadair e due elicotteri. Ma la notte vede in prima linea i vigili del fuoco, i volontari antincendio, la protezione civile e le forze dell’ordine. Un lavoro di squadra per una operazione molto difficile, la lotta contro le fiamme sul Monte Goi. Da altre province della Lombardia sono in arrivo i rinforzi.