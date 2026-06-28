Tragedia in montagna nel Luganese, morto un escursionista

Un uomo è stato trovato morto questa mattina su un sentiero di montagna nel Luganese, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Como. Il corpo è stato rinvenuto poco prima delle 10.30 lungo il percorso che da Gandria sale verso Brè, in zona valle della Pioda.

A far scattare le ricerche, in mattinata, il ritrovamento di uno zaino con alcuni effetti personali. Da lì sono partiti gli accertamenti, che hanno poi portato gli agenti al corpo senza vita dell’uomo. L’identità della vittima, al momento, non è ancora stata confermata.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato per alcuni metri lungo il sentiero. Le cause restano comunque al vaglio della polizia cantonale, che ha aperto un’inchiesta. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Rega, che hanno recuperato la salma.