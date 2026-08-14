Traffico, weekend di Ferragosto da bollino rosso: 24 milioni gli spostamenti, tir fermi e cantieri sospesi

L’esodo estivo non è ancora finito, anzi si prepara a entrare nel vivo. In tre giorni, dalla vigilia di Ferragosto a domenica 16, sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti. Sarà un Ferragosto da bollino rosso, almeno in mattinata, e lo stesso varrà per tutta la giornata di domenica, precedute dal traffico di venerdì pomeriggio.

Se il primo weekend di agosto era stato il primo vero banco di prova, nuovi disagi sono stati (prevedibilmente) segnalati il fine settimana successivo, quando in molti – comaschi e non solo – si sono lasciati il lavoro alle spalle, hanno iniziato le ferie e si sono subito messi in viaggio. Lunghi serpentoni d’auto segnalati sulle strade comasche, in particolare lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, sia in direzione Milano – per chi si dirigeva verso sud – sia in direzione Svizzera, soprattutto per i turisti nordeuropei di rientro dalle vacanze. Stessa storia in altre zone della provincia, a partire dalla Statale Regina, che in tre giorni ha registrato 46mila veicoli di passaggio e per il weekend di Ferragosto si prepara a fare il bis. Complice la festa in programma a Lenno, dal 14 al 16 agosto, è facile immaginare rallentamenti e disagi alla viabilità.

Ma non è tutto: Anas segnala che, dopo il divieto di venerdì dalle 16 alle 22, i camion non potranno circolare neppure sabato e domenica, dalle 7 alle 22, per agevolare la viabilità in due giornate di traffico intenso. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività, ma anche dalle partenze last minute e dai primi rientri. Per questo, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Sono 1.175 quelli chiusi o sospesi fino al prossimo 7 settembre, pari all’83% di quelli attivi. Da Anas, l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme raccomanda “di avere sempre comportamenti corretti alla guida: mai al volante con il cellulare. Guidare con attenzione e prudenza è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti”, ribadisce Gemme. “La voglia di arrivare rapidamente a destinazione – aggiunge – può portare a comportamenti rischiosi”. Anas, infatti, fa sapere che soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida e soltanto il 75% è convinto sia pericoloso usarlo durante la guida. L’invito, infine, è a “rispettare i limiti di velocità e a pianificare con calma gli spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro”.