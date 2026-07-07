Incidente in montagna sul sentiero tra Gandria e Brè, morto un tedesco di 61 anni

Un tedesco di 61 anni è morto sui monti del Luganese dopo una caduta di alcuni metri. Oggi, poco dopo le 8.30, sul sentiero che da Gandria sale verso Brè (zona valle della Pioda) – non lontano dal confine con l’Italia di Valsolda – è stato segnalato il ritrovamento di uno zaino contenente alcuni effetti personali.

Gli accertamenti subito avviati e le ricerche intraprese nell’area hanno quindi permesso di rinvenire poco prima delle 10.30 il corpo privo di vita di un uomo. Secondo a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è rimasto vittima di una caduta di alcuni di metri (a circa 492 metri di altitudine).

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno proceduto al recupero della salma.