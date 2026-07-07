Torna il gran caldo. Punte fino a 38 gradi in Lombardia, mentre a Como la biblioteca Borsellino riduce gli orari

Torna il grande caldo su Como e su tutta la Lombardia. Da domani e fino a giovedì l’anticiclone africano porterà un nuovo rialzo delle temperature. Le punte più alte, fino a 38 gradi, sono attese soprattutto nelle zone di pianura. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute ha già inserito Brescia e Milano nel livello arancione da domani, quello che segnala un rischio per le persone più fragili, come anziani e bambini piccoli.

Nel Comasco però le temperature rimangono leggermente inferiori rispetto alla pianura nonostante il rialzo: le massime oscilleranno tra i 32 e i 36 gradi fino a giovedì, senza variazioni significative nel fine settimana, quando è atteso un nuovo incremento termico su tutta la Lombardia. Arpa classifica l’indice di disagio da calore come “moderato”, un livello inferiore rispetto ai grandi centri urbani regionali. Resta l’allerta per le ore notturne.

Intanto l’ondata di calore riaccende il dibattito sui presidi climatizzati in città, proprio in concomitanza con la riduzione degli orari alla biblioteca comunale Paolo Borsellino per il periodo estivo. Per tutto luglio Da lunedì a venerdì la struttura anticiperà la chiusura alle 16:00, tre ore in meno rispetto al consueto orario delle 19:00. Serrande abbassate anche il sabato, oltre alla consueta chiusura domenicale, con un ulteriore accorciamento già previsto per agosto. La rimodulazione degli orari ha sollevato polemiche tra i residenti, che considerano la biblioteca un punto di riferimento accessibile per trovare refrigerio, in particolare per lavoratori e famiglie nel tardo pomeriggio o nel fine settimana. Il caso si aggiunge alla temporanea indisponibilità della piscina Sinigaglia, chiusa da inizio mese fino a fine agosto.