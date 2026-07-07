Startup, esigenze e opportunità. Fermi: “Dialogo con le imprese per costruire innovazione”

Ascoltare le esigenze delle imprese e costruire misure capaci di evolversi insieme alla ricerca e allo sviluppo tecnologico. Da qui muove l’azione di Regione Lombardia a sostegno del sistema produttivo del territorio. Il tema è stato al centro dell’evento ‘Startup e imprese: costruire insieme l’innovazione’, organizzato a Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi. L’iniziativa ha riunito startup, Pmi e grandi imprese per presentare le opportunità offerte dalla ‘Call for Startup’ in vista della prossima edizione di Smau Milano e dai bandi regionali dedicati alla ricerca e al trasferimento tecnologico.

“Un aspetto che riteniamo fondamentale – ha sottolineato l’assessore Fermi – è il dialogo con le imprese, utile a comprendere quali siano le loro esigenze. Parliamo di settori che si evolvono con estrema rapidità e, proprio per questo, le istituzioni devono essere capaci di adattarsi ai cambiamenti. Regione investe molto nel favorire la crescita delle aziende, soprattutto quelle che coinvolgono i giovani, dunque le startup più all’avanguardia. Per questa ragione proporre sempre gli stessi interventi non avrebbe senso: serve flessibilità per accompagnare i progressi della ricerca scientifica e supportare concretamente chi innova”.

Un approccio che, secondo l’assessore, sta dando risultati concreti anche grazie alle iniziative messe in campo negli ultimi anni. “Le precedenti edizioni – ha continuato Fermi – di ‘Collabora&Innova’ e ‘Rafforza&Innova’ hanno registrato un riscontro molto positivo da parte del sistema produttivo lombardo, così come il partenariato consolidato con Smau. Sono esperienze che dimostrano quanto sia importante creare occasioni di incontro tra startup, imprese, mondo scientifico e investitori, facendo crescere un ecosistema capace di trasformare le idee in sviluppo economico”.

Il tema al centro dell’incontro è stato proprio il nuovo ruolo delle startup nell’ecosistema imprenditoriale. Se in passato venivano considerate realtà destinate a crescere autonomamente, oggi rappresentano sempre più spesso il motore dello sviluppo tecnologico per le imprese consolidate. Le giovani imprese innovative portano sul mercato tecnologie, prodotti e servizi orientati al futuro, mentre le corporate offrono competenze industriali, capacità di investimento e accesso ai mercati. Una sinergia che accelera il trasferimento tecnologico, genera sviluppo economico e contribuisce ad affrontare le grandi sfide della competitività, della digitalizzazione e della sostenibilità.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata la ‘Call for Startup’, che consentirà a 15 startup e Pmi innovative lombarde di partecipare a Smau Milano 2026, in programma il 3 e 4 novembre. Grazie al sostegno di Regione Lombardia, le imprese selezionate potranno entrare in contatto con grandi aziende, investitori e partner industriali, accelerando il proprio sviluppo commerciale e creando nuove opportunità di business.