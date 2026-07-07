Crans-Montana, la Regione si costituisce parte civile

La Giunta regionale ha approvato la delibera che prevede la costituzione di Regione Lombardia quale parte civile nel procedimento penale instaurato in relazione al tragico incendio di Crans-Montana, nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera, nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Il drammatico evento ha causato la morte e il ferimento di diversi cittadini, tra cui numerosi giovani lombardi.

La proposta è stata del presidente Attilio Fontana.

L’incarico legale per la difesa dell’Ente è stato affidato all’avvocato Paolo Bernasconi, del foro del Cantone Ticino.

Il drammatico rogo ha generato un pregiudizio diretto e concreto alla Regione Lombardia – spiega il comunicato del Pirellone – Tale danno si configura sia sul piano sociale, data la giovane età delle vittime colpite, sia sotto il profilo economico e istituzionale, a causa del massiccio e immediato sforzo logistico ed economico sostenuto dalle strutture pubbliche regionali.

L’evento ha infatti comportato un rilevante impatto sul sistema di Protezione civile e sanitario – spiega ancora la Regione – Fin dalle primissime ore successive alla tragedia, il personale e i tecnici regionali si sono attivati per garantire attività di natura organizzativa, tecnico-gestionale e logistica d’emergenza; interventi sanitari e assistenziali immediati e di lungo periodo, tra cui i trasporti sanitari d’urgenza, i voli di collegamento, i ricoveri e le complesse prestazioni diagnostico-terapeutiche erogate presso le strutture ospedaliere della rete lombarda, in particolare l’Ospedale Niguarda di Milano.

L’obiettivo della costituzione di parte civile è duplice: supportare l’accertamento delle responsabilità penali e delle dinamiche del disastro, e ottenere il totale risarcimento dei danni patrimoniali (spese vive mediche, di trasporto e assistenziali) e non patrimoniali subiti dall’ente e dalla comunità lombarda.