Lipomo, porta via l’incasso dal bar ma fa poca strada. Arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como hanno arrestato oggi un 33enne, nato in Burkina Faso e residente a Cernobbio per furto aggravato. In base a quanto ricostruito, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un bar a Lipomo, ha portato via il fondo cassa con all’interno 265 euro. Terminato il colpo, il 33enne si è dato alla fuga in sella a una bicicletta, ma è stato intercettato dai militari, che lo hanno bloccato poco dopo. Durante il controllo è stato trovato in possesso dell’intera somma poi restituita al legittimo proprietario. Negli ultimi giorni i colleghi della Compagnia di Cantù a Bregnano e Cermenate, hanno controllato 58 persone e 54 auto nel corso dei servizi di prevenzione per impedire i reati e assicurare una presenza capillare sul territorio.