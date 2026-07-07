Evento techno ad Alta Valle Intelvi, i finanzieri scoprono e sequestrano la droga

Alta Valle Intelvi, controlli della guardia di finanza di Menaggio assieme alle unità cinofile del gruppo di Ponte Chiasso, nel tratto che dalla frazione di Lanzo porta alla Sighignola, dove nel fine settimana era in programma un evento di musica techno organizzato da cittadini svizzeri a ridosso del confine. Le verifiche, che hanno riguardato numerosi partecipanti, hanno portato alla segnalazione di 9 persone al prefetto perché trovate con sostanze stupefacenti. Nel complesso sono stati scoperti e sequestrati quasi 20 grammi di hashish, 5 grammi e mezzo di marijuana, 16 spinelli e 0,43 grammi di MDMA. E’ stata inoltre ritirata la patente a un automobilista italiano per guida sotto l’effetto di droga. Parallelamente i finanzieri tra Como, Menaggio e Olgiate Comasco hanno scoperto un lavoratore in nero nel settore bar e ristorazione con conseguente sospensione dell’attività, in totale sono stati redatti 10 verbali per irregolarità nell’ambito dei corrispettivi telematici.

Complessivamente nel corso dell’ultimo fine settimana il comando provinciale ha disposto l’impiego di 37 pattuglie per un totale di 91 militari che hanno controllato 250 veicoli, 261 persone e 17 attività commerciali.