Drone ostacola i soccorsi in elicottero, denunciato un 25enne australiano

Il fatto è accaduto in Canton Ticino: negli scorsi giorni a Indemini è stato segnalato il volo di un drone mentre era in avvicinamento un elicottero della Rega impegnato in un intervento di soccorso. Gli agenti della Polizia cantonale e la Polizia intercomunale del Piano hanno identificato il pilota del drone, un 25enne cittadino australiano e residente in Australia, il quale immediatamente ha fatto atterrare il velivolo. L’uomo è stato successivamente interrogato e denunciato per disturbo della circolazione pubblica, impedimento di atti dell’autorità e contravvenzione alla Legge sulla navigazione aerea.