Fino Mornasco, arrestato spacciatore 36enne. Residenti esasperati dal continuo viavai di clienti

A Fino Mornasco i carabinieri hanno arrestato per spaccio un 36enne di Cucciago. Operazione che trae origine dalle segnalazioni dei residenti esasperati dal continuo viavai a qualsiasi ora del giorno e della notte nella zona individuata per lo scambio con i clienti. I carabinieri sono intervenuti dopo aver individuato un’auto con due persone a bordo che si fermava vicino al bosco. Poco dopo hanno notato l’uomo tra le piante che ha raggiunto il veicolo, consegnato la dose per poi tornare tra la vegetazione. Fermati i due clienti, un 48enne residente a Porlezza e una 50enne residente a Valsolda, e recuperata la droga (2 grammi di cocaina e 5 di hashish subito sequestrati), i carabinieri hanno atteso e poco dopo una seconda auto è arrivata e si è ripetuta la scena. A quel punto il pusher è stato bloccato, mentre l’acquirente si è dato alla fuga. Addosso al 36enne trovata altra droga: un involucro con circa 2 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish. Aveva, inoltre, un telefono cellulare e un contenitore in alluminio con carta stagnola e cellophane per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.