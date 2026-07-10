Sicurezza idrica e modernizzazione delle reti: dal Ministero 13,6 milioni alla provincia di Como

Sicurezza ed efficientamento delle reti idriche, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oltre 65 milioni di euro per Como, Lecco e Sondrio. L’annuncio è del deputato comasco della Lega Eugenio Zoffili, che sottolinea l’impegno del vicepremier Matteo Salvini a favore del territorio.

Nel corso dei lavori della cabina di regia sulla crisi idrica, convocata dal ministro Salvini, è stato illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi di euro.

“Il Ministero continua a investire sulla sicurezza idrica e sulla modernizzazione delle reti. – spiega Zoffili – Nell’ambito dei 60 interventi finanziati complessivamente in Lombardia dalla Cabina di regia, per un importo totale di oltre 543 milioni di euro, una quota significativa è stata destinata ai territori delle province di Como, Lecco e Sondrio. Si tratta di interventi attesi da anni, che rispondono a precise e urgenti esigenze di sicurezza, efficientamento, digitalizzazione e contrasto allo spreco delle risorse idriche di cui beneficeranno direttamente le comunità, le aziende e il comparto turistico”.

Alla provincia di Como vengono destinati 13,6 milioni di euro per un intervento di Como Acqua che prevede la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, attraverso la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti in 40 Comuni dell’ambito territoriale di Como. Il costo complessivo è di 21,6 milioni di euro. L’opera risponde alla necessità di ammodernare le reti del territorio comasco, limitando le dispersioni idriche attraverso l’installazione di tecnologie intelligenti di monitoraggio.