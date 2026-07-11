Nesso, due imbarcazioni troppo vicine alle costa. Sanzioni fino a 600 euro

Intensificati i controlli della polizia sulle acque del Lario per prevenire incidenti e rilevare eventuali violazioni delle norme sulla navigazione.

La Sezione Acque Interne della questura di Como ha implementato i controlli nel primo bacino del Lago di Como, ma l’attenzione degli agenti si è focalizzata soprattutto nella località orrido di Nesso, dove è alta la concentrazione di imbarcazioni anche a causa dell’elevato flusso turistico.

Ieri pomeriggio, i poliziotti hanno controllato due barche, multando i conducenti per il mancato rispetto della distanza di 50 metri da tenere nella navigazione sotto costa, con sanzioni amministrative che vanno da 60 a 600 euro.